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Владимир Полетаев награждён почётной грамотой президента
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Владимир Полетаев награждён почётной грамотой президента 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Зампред Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Полетаев награждён Президентом России Владимиром Путиным.
Первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко вручил сенатору почётную грамоту за активную законотворческую деятельность и добросовестную работу. Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал в мае 2018 года.
Об этом сообщила пресс-служба Полетаева. Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца.
Владимир Полетаев — зампред Комитета Совфеда по Регламенту и организации работы парламентской деятельности. В палате он представляет Республику Алтай. До этого он работал на руководящей должности в системе органов ФНС России.
Сенатор внёс на рассмотрение Совфеда более двух десятков законопроектов. В основном они направлены на развитие финансового сектора, межбюджетных отношений, предпринимательства и туризма.
В 2017 году Владимир Полетаев также получил благодарность от Правительства России.
Ранее сенатор заявил, что считает преждевременным обсуждать вывод деятельности самозанятых граждан из сферы трудового законодательство. Для этого им нужно предоставить чёткий юридический статус и определить их правовую основу.
Полетаев считает, что если эти условия будут выполнены, то для регулирования деятельности самозанятых граждан будет достаточно нормативной базы, а не Трудового кодекса. «Но для этого, ещё раз повторю, необходим внятный юридический статус самозанятых и внятная правовая основа их деятельности», — заявил сенатор.
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