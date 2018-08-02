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Около 15 миллионов человек переселились на запад Европы
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Около 15 миллионов человек переселились на запад Европы 

Российская Газета 2 часа назад
Проблема беженцев из африканских и ближневосточных стран меркнет на фоне переселения в последние годы порядка 12-15 миллионов человек с востока на запад Европы. Это обстоятельство обостряет противоречия между богатым севером и бедным югом, негативно влияет на экономическое развитие восточноевропейских стран, отмечает газета Neue Zuercher Zeitung.
При этом население западных стран быстро растет. Так, в Швейцарии оно увеличилось почти на четверть, а в Австрии — на 15 процентов. В это же время фиксируется отток граждан на востоке Европы. В Латвии до 1991 года числилось 2,7 миллиона латышей, сегодня на территории республики проживают порядка двух миллионов человек.
В свою очередь, население Румынии уменьшилось с 23 до 19,5 миллионов человек. На жительство в более благополучные страны Германию и Великобританию выехали около 2,5 миллионов поляков. Из Болгарии за границу отправился почти каждый пятый житель, свидетельствуют данные статистики.
Переселение по линии Восток-Запад представляет собой для восточноевропейских стран большую угрозу, полагают эксперты. Прежде всего, уезжают молодые, наиболее образованные и предприимчивые граждане. В результате, на востоке падает уровень рождаемости, население неуклонно стареет. Это приводит к образованию малонаселенных регионов в сельской местности и переезду оставшихся жителей в больше города.
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