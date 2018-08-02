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Охранник курорта в Болгарии напал на школьника из России
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Охранник курорта в Болгарии напал на школьника из России 

360tv.ru 2 часа назад
Жительница России рассказала о неправомерных действиях охранника на болгарском курорте Солнечный Берег. Мужчина применил физическую силу в отношении ее сына.
Охранник подошел к 10-летнему мальчику, который играл с другими детьми у бассейна, и стал отбирать у него мяч, сообщил сайт «Дни.ру». Мужчина ударил школьника по плечу и схватил за лицо. Россиянин упал и получил травму головы и колена.
Похожий случай произошел в столичной «Пятерочке». Сотрудник магазина обвинил клиентов в краже, после чего стал оскорблять молодых людей и ударил одного из них. Пострадавшие считают, что поводом для конфликта послужил внешний вид подростков.
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