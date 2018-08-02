Во дворе на улице Полины Осипенко привели в порядок газоны

Во дворе корпуса 1 дома 20 на улице Полины Осипенко коммунальщики района привели в порядок газон. С соответствующей просьбой один из местных жителей обратился на портал «Наш город».

К сообщению прилагалось фото, подтверждающее, что покос травы отсутствует продолжительное время.

Сигнал поступил на портал 31 июля, а спустя два дня заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Хорошевский Дмитрия Филиппова

«По состоянию на 1 августа 2018 года на указанной территории по адресу: ул. Полины Осипенко, д. 20, к. 1, факт ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями подтвержден. Выполнены работы по покосу травы на газоне», — говорится в ответе.