Жительница Донецка рассказала об особенностях жизни в прифронтовом городе

Блогер из Донецка под ником ну йуля в Twitter рассказала, как жили ее земляки во время обстрелов украинских вооруженных сил, и как живет столица самопровозглашенной республики сейчас.

«После 26 мая 2014 (начало боев на территории донецкого аэропорта, прим ВЗГЛЯД) все пару дней отсиделись по домам, на улицах никого не было, но уже через 2-3 дня улицы были забиты людьми круглосуточно, все гуляли и продолжали жить. Потому жить хочется. Это были дни, когда на какое-то время бомбежка затихла», — написала девушка в своем микроблоге в Twitter в рамках флешмоба «Один лайк — один факт о Донецке».

Она рассказала, что в то же время город разделился на два мира: мир, где всегда война, и мир, где безопасно.

«Донецк — город большой, и артиллерии сложно добраться до юго-восточной части, которая ближе к России », — отмечает она.

После начала обстрелов люди начали покидать город, и многие из них бросали домашних животных на произвол судьбы:

«До 2016 года в нашей округе дворняжками были даже самые породистые собаки. люди, уезжая из домов, побросали их. Многих бросили привязанными к цепи, и собаки, не имея возможности освободиться, умирали от голода», — заявила блогер, отметив, что после начала войны и до 2016 года в ее подъезде жили только три семьи, а остальные соседи разъехались.

Донетчанка опровергла информацию о голоде, который якобы был в Донецке в 2014-2015 годах.

Блогер приводит ряд наблюдений: например, опровергает поговорку «Снаряд два раза в одну воронку не попадает»:

«Лично видела случаи, когда в одно место попало целых три снаряда. Получилась такая матрешка из «градин» (снаряды РСЗО «Град», прим ВЗГЛЯД)».

По словам девушки, жители Донецка учатся анализировать вообще все новости и проверять любую информацию. Поскольку 80% всех новостей — дезинформация.

Ну йуля приводит и положительную сторону жизни в ДНР:

«В Донецке и в ДНР самый дешевый проезд в общественном транспорте. Наверное, в мире больше нигде такого нет: автобус 10 руб., троллейбус/трамвай 3 рубля. Дешевле только пешком ходить», — считает блогер.