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Более 200 тыс. маршрутизаторов MikroTik заражены скриптом для майнинга криптовалюты
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Более 200 тыс. маршрутизаторов MikroTik заражены скриптом для майнинга криптовалюты 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Специалисты по кибербезопасности из компании Trustwave обнаружили масштабную вредоносную кампанию, нацеленную на маршрутизаторы MikroTik. Злоумышленники изменяют конфигурацию устройств и внедряют в них копию скрипта Coinhive, позволяющего тайно майнить криптовалюту в браузере пользователя.
По словам специалистов, изначально активность злоумышленников ограничивалась устройствами из Бразилии, однако позже они стали ориентироваться на маршрутизаторы MikroTik по всему миру.
Киберпреступники проэксплуатировали обнаруженную в апреле текущего года уязвимость нулевого дня в компоненте Winbox маршрутизаторов MikroTik. Производитель выпустил исправление менее чем через день после обнаружения, однако, судя по всему, не все владельцы маршрутизаторов применили данный патч. Вскоре после раскрытия информации о проблеме, на портале GitHub появилось несколько PoC-эксплоитов.
По словам исследователей, злоумышленники использовали один из PoC-кодов для изменения трафика, проходящего через маршрутизатор MikroTik, и внедрения копии библиотеки Coinhive на всех страницах, обслуживаемых маршрутизатором. В настоящее время инфицировано уже более 200 тыс. устройств по всему миру.
«Существуют сотни тысяч этих устройств по всему миру, используемые интернет-провайдерами, различными организациями и предприятиями. При этом каждое устройство ежедневно обслуживает десятки, если не сотни пользователей», — отметили специалисты.
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