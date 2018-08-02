Более 200 тыс. маршрутизаторов MikroTik заражены скриптом для майнинга криптовалюты

Специалисты по кибербезопасности из компании Trustwave обнаружили масштабную вредоносную кампанию, нацеленную на маршрутизаторы MikroTik. Злоумышленники изменяют конфигурацию устройств и внедряют в них копию скрипта Coinhive, позволяющего тайно майнить криптовалюту в браузере пользователя.

По словам специалистов, изначально активность злоумышленников ограничивалась устройствами из Бразилии , однако позже они стали ориентироваться на маршрутизаторы MikroTik по всему миру.

Киберпреступники проэксплуатировали обнаруженную в апреле текущего года уязвимость нулевого дня в компоненте Winbox маршрутизаторов MikroTik. Производитель выпустил исправление менее чем через день после обнаружения, однако, судя по всему, не все владельцы маршрутизаторов применили данный патч. Вскоре после раскрытия информации о проблеме, на портале GitHub появилось несколько PoC-эксплоитов.

По словам исследователей, злоумышленники использовали один из PoC-кодов для изменения трафика, проходящего через маршрутизатор MikroTik, и внедрения копии библиотеки Coinhive на всех страницах, обслуживаемых маршрутизатором. В настоящее время инфицировано уже более 200 тыс. устройств по всему миру.

«Существуют сотни тысяч этих устройств по всему миру, используемые интернет-провайдерами, различными организациями и предприятиями. При этом каждое устройство ежедневно обслуживает десятки, если не сотни пользователей», — отметили специалисты.