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В столице Чувашии съемочная группа одной из телерадиокомпаний отправилась в рейд вместе с полицейскими и народными дружинниками
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В столице Чувашии съемочная группа одной из телерадиокомпаний отправилась в рейд вместе с полицейскими и народными дружинниками 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 30 минут назад
Журналисты интересовались, какие задачи стоят сегодня перед добровольными помощниками стражей порядка и что привлекает молодежь в работе дружинника. В Чувашии свою деятельность осуществляют 26 добровольных народных дружин, насчитывающих 445 добровольцев. Чаще всего они участвуют в обеспечении правопорядка в период проведения массовых мероприятий, патрулируют совместно с сотрудниками полиции, помогают участковым уполномоченным и инспекторам ПДН, участвуют в розыске без вести пропавших людей и т.д.
http://www.ntrk21.ru/video/35300
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