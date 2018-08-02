В столице Чувашии съемочная группа одной из телерадиокомпаний отправилась в рейд вместе с полицейскими и народными дружинниками 

Журналисты интересовались, какие задачи стоят сегодня перед добровольными помощниками стражей порядка и что привлекает молодежь в работе дружинника. В Чувашии свою деятельность осуществляют 26 добровольных народных дружин, насчитывающих 445 добровольцев. Чаще всего они участвуют в обеспечении правопорядка в период проведения массовых мероприятий, патрулируют совместно с сотрудниками полиции, помогают участковым уполномоченным и инспекторам ПДН, участвуют в розыске без вести пропавших людей и т.д.
http://www.ntrk21.ru/video/35300