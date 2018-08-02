Ещё
Противотуберкулезный диспансер появится в Северной Осетии до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Противотуберкулезный диспансер появится в Северной Осетии до конца года 

ТАСС 30 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Противотуберкулезный диспансер в поселке Южный в Северной Осетии сдадут в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Новое крупнейшее медучреждение — противотуберкулезный диспансер на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену в пос. Южный будет построен к концу года", — говорится в сообщении.
Объект строится в рамках ФЦП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года». Строительство идет в соответствии с намеченным графиком, серьезных срывов нет, работы ведутся весь световой день.
Вопрос необходимости создания в Северной Осетии противотуберкулезного диспансера глава республики неоднократно обсуждал с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Было принято решение о строительстве диспансера стоимостью 1,27 млрд рублей.
Кроме того, власти Северной Осетии в 2019 году планируется начать строительство детского противотуберкулезного диспансера.
ТАСС: последние новости
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Кудрявцева Ватикан признал смертную казнь недопустимой ЕС запустил крупнейшую солнечную электростанцию в Газе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании400
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»197
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение