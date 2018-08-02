Противотуберкулезный диспансер появится в Северной Осетии до конца года

"Новое крупнейшее медучреждение — противотуберкулезный диспансер на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену в пос. Южный будет построен к концу года", — говорится в сообщении.

Объект строится в рамках ФЦП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года». Строительство идет в соответствии с намеченным графиком, серьезных срывов нет, работы ведутся весь световой день.

Вопрос необходимости создания в Северной Осетии противотуберкулезного диспансера глава республики неоднократно обсуждал с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой . Было принято решение о строительстве диспансера стоимостью 1,27 млрд рублей.

Кроме того, власти Северной Осетии в 2019 году планируется начать строительство детского противотуберкулезного диспансера.