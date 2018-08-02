В СК не опровергли следственные действия в отношении депутата облдумы Беликова

Ранее ИА «Взгляд-инфо» опубликовало данные, что облдеп стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при выплате компенсаций из областного бюджета за перевозку льготных категорий граждан в автотранспорте. Связаться с руководством АО «Автокомбинат №2» корреспонденту ИА «Свободные новости» не удалось.

Напомним, в конце июня следователи проводили проверку у перевозчика в связи с ДТП на Музейной площади, когда автобус №11 выехал на набережную.