В СК не опровергли следственные действия в отношении депутата облдумы Беликова 

В пресс-службе СУ СКР по Саратовской области не опровергают, но и не подтверждают информацию о следственных действиях в отношении депутата Саратовской областной думы, гендиректора транспортной компании «Автокомбинат №2» Андрея Беликова.
Ранее ИА «Взгляд-инфо» опубликовало данные, что облдеп стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при выплате компенсаций из областного бюджета за перевозку льготных категорий граждан в автотранспорте. Связаться с руководством АО «Автокомбинат №2» корреспонденту ИА «Свободные новости» не удалось.
Напомним, в конце июня следователи проводили проверку у перевозчика в связи с ДТП на Музейной площади, когда автобус №11 выехал на набережную.