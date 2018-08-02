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В Тобольске обвалился Чувашский мыс
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В Тобольске обвалился Чувашский мыс 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В реку рухнула часть Чувашского мыса вблизи старой нефтебазы в Тобольске. Обвал произошел в конце июля.
По словам очевидцев, упала часть мыса внушительных размеров. Теперь она вдается в реку метров на 20.
Отметим, это не первый крупный обвал в этом году в Тобольске. 21 июля обрушилась часть яра ниже дамбы скотомогильника. Там обвал привел к образованию небольшого острова примерно 30 на 60 метров. Его хорошо видно со смотровой площадки Тобольского кремля, если смотреть в сторону ЖД Моста. Сейчас остров сокращается по длине из-за размыва и растет по высоте из-за снижения уровня реки. Причиной обвалов является подмыв основания яра рекой.
Напомним, Чувашский мыс — место исторической битвы войск Ермака и сибирского хана Кучума.
Фото: Вадим Калина
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