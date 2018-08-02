В Тобольске обвалился Чувашский мыс

В реку рухнула часть Чувашского мыса вблизи старой нефтебазы в Тобольске . Обвал произошел в конце июля.

По словам очевидцев, упала часть мыса внушительных размеров. Теперь она вдается в реку метров на 20.

Отметим, это не первый крупный обвал в этом году в Тобольске. 21 июля обрушилась часть яра ниже дамбы скотомогильника. Там обвал привел к образованию небольшого острова примерно 30 на 60 метров. Его хорошо видно со смотровой площадки Тобольского кремля, если смотреть в сторону ЖД Моста. Сейчас остров сокращается по длине из-за размыва и растет по высоте из-за снижения уровня реки. Причиной обвалов является подмыв основания яра рекой.

Напомним, Чувашский мыс — место исторической битвы войск Ермака и сибирского хана Кучума.

Фото: Вадим Калина