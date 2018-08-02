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Останки погибшего под Тверью в 1942 году солдата из Ставрополья перезахоронят на родине
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Останки погибшего под Тверью в 1942 году солдата из Ставрополья перезахоронят на родине 

ТАСС 27 минут назад
ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Останки младшего сержанта 180-й стрелковой дивизии Тимофея Рыжкова, призванного в годы Великой Отечественной войны со Ставрополья и до последнего времени считавшегося без вести павшим, будут перезахоронены на малой родине, сообщает в четверг пресс-служба краевого комитета по делам национальностей и казачества.
"Его останки найдены активистами Поискового движения России при раскопках в Зубцовском районе Тверской области. Установлены и родственники солдата, считавшие его без вести пропавшим долгие годы. Идет подготовка к торжественному захоронению на малой родине", — сказал руководитель казачьего военно-патриотического клуба «Сапсан» Ипатовского городского округа Григорий Касмынин, слова которого приводит пресс-служба.
Установить фамилию поисковики смогли по найденному среди останков личному опознавательному знаку бойца и сохранившейся записке с домашним адресом. По архивам выяснили, что Тимофей Андреевич Рыжков родился в 1920 году, проживал до войны в станице Новоалександровской (ныне город Новоалександровск) на улице Северной. Погиб 24 августа 1942 года.
Город Зубцов Тверской области был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 11 октября 1941 года, и вплоть до апреля 1943 года вблизи него шли кровопролитные сражения. Более 42 тыс. советских солдат погибли в годы Великой Отечественной войны в Зубцовском районе.
Участники Ставропольского регионального отделения Поискового движения России и клуба «Сапсан» занимаются розыском погибших земляков с 2013 года, движение насчитывает около 200 человек. Проведены многочисленные экспедиции и поисковые работы. Установлены имена более 3 тыс. человек, погибших в годы войны.
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