В Калининградской области начал работу молодёжный форум «Балтийский Артек»

Участникам региональных потоков «Пространство добра», «Городские реновации», «Пространство развития», «Эрудит-пространство» — от 16 до 30 лет, участникам межрегионального потока «Профсоюзная гамма» — от 18 до 35 лет.

Всего в смене 350 участников.

«Балтийский Артек» является одним из самых масштабных молодёжных мероприятий нашего региона. Я желаю каждому из вас, чтобы на форуме вы осуществили свои идеи, все ваши проекты реализовались, а лучшие — получили гранты», — заявила заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко