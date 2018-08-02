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В Калининградской области начал работу молодёжный форум «Балтийский Артек»
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В Калининградской области начал работу молодёжный форум «Балтийский Артек» 

RT на русском 30 минут назад
В Филинской бухте в Калининградской области начала работу региональная смена «Молодёжь будущего» образовательного форума «Балтийский Артек», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Участникам региональных потоков «Пространство добра», «Городские реновации», «Пространство развития», «Эрудит-пространство» — от 16 до 30 лет, участникам межрегионального потока «Профсоюзная гамма» — от 18 до 35 лет.
Всего в смене 350 участников.
«Балтийский Артек» является одним из самых масштабных молодёжных мероприятий нашего региона. Я желаю каждому из вас, чтобы на форуме вы осуществили свои идеи, все ваши проекты реализовались, а лучшие — получили гранты», — заявила заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
Ранее ФАН сообщало, что в Совфеде призвали активнее воспитывать патриотизм у молодёжи с помощью кино.
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