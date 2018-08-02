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Утверждена новая схема движения транспорта в историческом центре Владимира
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Утверждена новая схема движения транспорта в историческом центре Владимира 

АиФ Владимир 33 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин утвердил новую схема движения автотранспорта в историческом центре города, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее жители жаловались на проблемы с проездом по узким улицам со встречным движением.
«Поэтому теперь движение в этом районе исторического центра будет преимущественно односторонним, что объективно повысит дорожную безопасность», — говорят в мэрии.
В ближайшее время специалисты закончат монтаж новых дорожных знаков на улицах Подбельского, Комсомольская, Воровского, Володарского и Столетовых.
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