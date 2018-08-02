Утверждена новая схема движения транспорта в историческом центре Владимира

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин утвердил новую схема движения автотранспорта в историческом центре города, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее жители жаловались на проблемы с проездом по узким улицам со встречным движением.

«Поэтому теперь движение в этом районе исторического центра будет преимущественно односторонним, что объективно повысит дорожную безопасность», — говорят в мэрии.

В ближайшее время специалисты закончат монтаж новых дорожных знаков на улицах Подбельского, Комсомольская, Воровского, Володарского и Столетовых.