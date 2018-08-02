«Он просто взял этот бизнес себе». В Чечне задержан дагестанский чиновник, торговавший инвалидностями

Чечне задержали чиновника, торговавшего липовыми инвалидностями. Это Магомед Махачев — экс-глава территориального бюро медико-социальной экспертизы Дагестана . По данным следствия, он образовал преступное сообщество из коллег.

Чиновникам вменяется ряд статей Уголовного кодекса, в том числе о мошенничестве, взятках и служебных подлогах. В зависимости от позиции следствия, Махачеву может грозить до 20 лет тюрьмы.

Федор Трусов управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» «Чем будет заниматься следствие и чем будет заниматься защита? Это вопрос квалификации его преступных действий. Если его привлекут к ответственности по 285-й статье „Злоупотребление должностными полномочиями“, то с учетом тяжких последствий ему светит до 10 лет лишения свободы. В отличие, допустим, от служебного подлога, когда изначально должностное лицо вносит заведомо недостоверные сведения в государственный реестр. На мой взгляд, это маловероятно, служебный подлог будет не интересен органам следствиям. При 285-й статье Уголовного кодекса речь идет о возможной конфискации. Если следствие докажет, что было создано преступное сообщество, то речь будет идти уже о 210-й статье Уголовного кодекса, то есть самой известной дубинки, которой пугают всегда наших чиновников. Для данного должностного лица это будет отдельная квалификация с использованием должностного положения, уже речь будет идти о 15-20 лет лишения свободы».

В Дагестане торговля инвалидностями началась еще 10-15 лет назад. Сегодня это столь массовое явление, что есть даже шутка: Дагестан — страна спортсменов и инвалидов. Инвалидность дает гарантированный месячный доход в 10-15 тысяч рублей. Для республики это неплохие деньги.

В горных областях, где высок процент безработицы, инвалидность за взятку в 150-200 тысяч часто оформляется на каждого члена семьи, включая детей. В некоторых селах девушка с инвалидностью считается завидной невестой, рассказывает спецкор дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов

Магомед Магомедов спецкор дагестанской газеты «Черновик» «Магомет Махачев не так давно возглавил это бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану. С приходом Абдулатипова, можно сказать, что он просто взял этот бизнес себе, уже имея заступника на таком высоком республиканском уровне. И дальше единственное, что сделал, — он развил эту сеть, увеличил какое-то количество филиалов, поставил там своих людей, и, как показывают внезапно прозревшие правоохранительные органы, наладил в этом плане очень неплохой бизнес. Регулярно время от времени, конечно, правоохранители задерживают разного рода посредников, но так чтобы удар был нанесен прямо в голову, такого еще не было».

Напомню, массовые задержания дагестанских чиновников за коррупцию начались после назначения главой региона Владимира Васильева . Бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн рублей.

В конце мая в отношении Махачева и ряда его подчиненных были возбуждены уголовные дела. В доме Махачева был обыск. Под домашний арест был отправлен его брат Ашик — он возглавлял территориальное подразделение медико-социальной экспертизы Дагестана.