В Нижнекамске зафиксировано двукратное превышение ПДК по вредным выбросам

Предварительные результаты проб атмосферного воздуха, взятые ночью 1 августа, показали превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в Нижнекамске

Об этом «АиФ-Казань» сообщила старший специалист Закамского территориального управления Минэкологии РТ Дилара Хамидуллина.

«По состоянию на 16.00 мы получили 26 жалоб от жителей, было обследовано 19 точек в разных частях города, из них 4 точки — в ночное время, ночью было зафиксировано 12 случаев превышения ПДК по бензолу, толуолу и этилбензолу. При этом в двух точках зафиксировано двукратное превышение ПДК по этилбензолу — 36-м микрорайоне (ул. Химиков 2), и между БОС «Нижнекамскнефтехима» и селом Нижнее Афанасово», — сообщила она. Результаты отбора дневных проб станут известны 3 августа.

«Сейчас будет определяться потенциальный источник загрязнения атмосферного воздуха путем использования сводной системы расчетов, — пояснила Дилара Энгельсовна. — Ведь в нижнекамском промышленном узле находятся 39 предприятий. Надо узнать, какое из них стало источником загрязнения. Ситуация под контролем у министерства экологии». Сколько времени продлится расследование, специалист сказать затруднилась.

После того, как станет известен виновник, контролирующий его орган определится с мерой наказания. «Активное участие принимает и Роспотребнадзор , ведь выбросы произошли там, где проживают люди», — сообщила специалист.