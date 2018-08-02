В Нижнекамске зафиксировано двукратное превышение ПДК по вредным выбросам 

Предварительные результаты проб атмосферного воздуха, взятые ночью 1 августа, показали превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в Нижнекамске.
Об этом «АиФ-Казань» сообщила старший специалист Закамского территориального управления Минэкологии РТ Дилара Хамидуллина.
«По состоянию на 16.00 мы получили 26 жалоб от жителей, было обследовано 19 точек в разных частях города, из них 4 точки — в ночное время, ночью было зафиксировано 12 случаев превышения ПДК по бензолу, толуолу и этилбензолу. При этом в двух точках зафиксировано двукратное превышение ПДК по этилбензолу — 36-м микрорайоне (ул. Химиков 2), и между БОС «Нижнекамскнефтехима» и селом Нижнее Афанасово», — сообщила она. Результаты отбора дневных проб станут известны 3 августа.
«Сейчас будет определяться потенциальный источник загрязнения атмосферного воздуха путем использования сводной системы расчетов, — пояснила Дилара Энгельсовна. — Ведь в нижнекамском промышленном узле находятся 39 предприятий. Надо узнать, какое из них стало источником загрязнения. Ситуация под контролем у министерства экологии». Сколько времени продлится расследование, специалист сказать затруднилась.
После того, как станет известен виновник, контролирующий его орган определится с мерой наказания. «Активное участие принимает и Роспотребнадзор, ведь выбросы произошли там, где проживают люди», — сообщила специалист.
К нарушителю будут применены меры административного воздействия. Так, самая жесткая статья КоАП РФ предусматривает штраф на юрлицо от 180 до 250 тысяч рублей штрафа или приостановление деятельности на срок до 90 суток.