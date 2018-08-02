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Асфальт отремонтировали во дворе на Новгородской
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Асфальт отремонтировали во дворе на Новгородской 

Управа района Лианозово 37 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Во дворе дома 5, корпус 1, по Новгородской улице привели в порядок асфальт. Работы выполнили после обращения жителя района Лианозово с соответствующей просьбой на портал «Наш город». Об устранении замечаний отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«В настоящее время выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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