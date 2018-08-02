Ещё
Принято решение о строительстве моста через Волгу в Самарской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Принято решение о строительстве моста через Волгу в Самарской области 

ТРК Губерния 39 минут назад
Мосту через Волгу быть. Путепровод в районе села Климовка возведут в рамках строительства магистрали «Европа — Западный Китай», которая пройдет через Самарскую область. Причем, переправа появится вне зависимости от маршрута нового шелкового пути. К такому решению пришли на совещании в министерстве транспорта России с участием главы ведомства Евгения Дитриха и руководителя Самарской области Дмитрия Азарова. Представители нашего региона нашли нужные аргументы, чтобы доказать: этот путепровод необходим не только Самаре и Тольятти, но и всей области.
ТРК Губерния: последние новости
Горячую воду отключат на 2 недели в 5 районах Самары День мороженого пройдет в парке Гагарина в Самаре 4 августа Разработку нацпроектов по привлечению населения в бизнес обсудили в Самаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании421
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем4
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»197
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение