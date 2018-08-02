Принято решение о строительстве моста через Волгу в Самарской области 

Мосту через Волгу быть. Путепровод в районе села Климовка возведут в рамках строительства магистрали «Европа — Западный Китай», которая пройдет через Самарскую область. Причем, переправа появится вне зависимости от маршрута нового шелкового пути. К такому решению пришли на совещании в министерстве транспорта России с участием главы ведомства Евгения Дитриха и руководителя Самарской области Дмитрия Азарова. Представители нашего региона нашли нужные аргументы, чтобы доказать: этот путепровод необходим не только Самаре и Тольятти, но и всей области.