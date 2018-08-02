Во дворе на Угличской вновь стало светло по вечерам

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» с соответствующей просьбой во дворе дома 15, корпус 1, по Угличской улице восстановили освещение. О выполнении работ отчитался и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп в светильниках. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале»

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)