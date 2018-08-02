Саратов вошел в число худших городов по качеству работы коммунальных служб 

Портал недвижимости Domofond.ru выяснил, как жители оценивают деятельность коммунальщиков и составили рейтинг 150 городов.
В среднем россияне оценивают работу служб ЖКХ как удовлетворительную, а в отдельных городах уровень услуг вызывает серьезное недовольство. В частности, ЖКХ Саратова стабильно получает оценку ниже среднего — 4,5 балла из 10 возможных, что позволило городу занять низкую, 141-ю строчку в рейтинге из 150 возможных.
Лидерами списка стали Нижневартовск, Абакан, Анапа, Сургут и Набережные Челны — в них от 7,3 до 6,9 баллов. Хуже всего жители оценили ситуацию в подмосковном Волоколамске (3,2 балла), где недавно прошли митинги против отравленных свалок. Примечательно, что из 10 аутсайдеров шесть городов расположены в Московской области (Волоколамск, Пушкино, Ногинск, Воскресенск, Клин и Электросталь).