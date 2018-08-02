Ещё
Саратов вошел в число худших городов по качеству работы коммунальных служб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратов вошел в число худших городов по качеству работы коммунальных служб 

САРАТОВ24 33 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Портал недвижимости Domofond.ru выяснил, как жители оценивают деятельность коммунальщиков и составили рейтинг 150 городов.
В среднем россияне оценивают работу служб ЖКХ как удовлетворительную, а в отдельных городах уровень услуг вызывает серьезное недовольство. В частности, ЖКХ Саратова стабильно получает оценку ниже среднего — 4,5 балла из 10 возможных, что позволило городу занять низкую, 141-ю строчку в рейтинге из 150 возможных.
Лидерами списка стали Нижневартовск, Абакан, Анапа, Сургут и Набережные Челны — в них от 7,3 до 6,9 баллов. Хуже всего жители оценили ситуацию в подмосковном Волоколамске (3,2 балла), где недавно прошли митинги против отравленных свалок. Примечательно, что из 10 аутсайдеров шесть городов расположены в Московской области (Волоколамск, Пушкино, Ногинск, Воскресенск, Клин и Электросталь).
САРАТОВ24: последние новости
В День ВДВ фонтаны в Саратове отключать не будут Территорию саратовского аэропорта "Гагарин" начали обустраивать В Саратове обнаружили 53 килограмма запрещённого сыра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании387
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»197
Умер Юрий Мартынов8
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение