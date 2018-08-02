Пензенских курильщиков со стажем будут ежегодно обследовать на томографе

ПЕНЗА , 2 августа. / ТАСС /. Курильщики со стажем более 30 лет в Пензенской области будут проходить раз в год компьютерную томографию вместо флюорографии. Соответствующее решение принял минздрав региона, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"С августа пациентов со стажем курения более 30 лет или выкуривающих более двух пачек сигарет в день будут направлять на компьютерную томографию органов грудной клетки с периодичностью один раз в год. Данное обследование заменит таким лицам флюорографию", — говорится в сообщении.

В пресс-службе минздрава Пензенской области отметили, что решение принято для сокращения смертности населения от онкологических заболеваний. «Основываясь на результатах опроса граждан, которые проходят диспансеризацию, можно сказать, что официально курящим признает себя каждый пятый житель региона», — отмечается в сообщении. Население Пензенской области на начало 2018 года составляет более 1,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Пензенской области удалось снизить смертность от онкозаболеваний на 2%.