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УФСБ: лаборатория по производству взрывных устройств ликвидирована в Краснодарском крае
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УФСБ: лаборатория по производству взрывных устройств ликвидирована в Краснодарском крае 

Новая Кубань 39 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 августа — Новая Кубань. Целая лаборатория по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств действовала на территории Краснодарского края. Она была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ в рамках обеспечения безопасности и декриминализации обстановки на территории края.
При обыске изъят следующий арсенал средств поражения, боеприпасов и химических компонентов: две банки с поражающими элементами, корпуса гранат Ф-1 — 5 шт., РГД-5 — 1 шт., электровзрыватели — 4 шт., запал МУВ — 1 шт., запал УЗРГМ — 1 шт., капсюли-воспламенители — 5 шт., готовые поражающие элементы — 3 кг., самодельные электровоспламенители — 22 шт., артиллерийский порох — 2 кг., заводские электровоспламенители — 53 шт., гремучая ртуть — 3кг., аммиачная селитра — 10кг., серная кислота — 7 л., азотная кислота — 3 л., взравчатое вещество тротил — 6 кг., патроны кал 7,62 мм — 56 шт., самодельное взрывчатое вещество ГМТД — 4 кг., электронный блок с аккумулятором, индикатором и антенной — 3 шт., пульт управления, подрывная машинка.
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