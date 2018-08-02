На расчистку Тщикского водохранилища в Адыгее направят 150 млн рублей

На расчистку Тщикского водохранилища в Адыгее выделят 150 млн рублей из федерального бюджета, сообщают «Юга.ру».

Планируется реконструировать участок длиной 8,5 км в Красногвардейском районе.

Должны быть очищены заиленные места, укреплена береговая зона, углублено дно, открыты родники для обновления воды.

Работы будут проходить поэтапно в течение четырёх лет по федеральной программе «Экологическая реабилитация водных объектов».