На расчистку Тщикского водохранилища в Адыгее направят 150 млн рублей 

На расчистку Тщикского водохранилища в Адыгее выделят 150 млн рублей из федерального бюджета, сообщают «Юга.ру».
Планируется реконструировать участок длиной 8,5 км в Красногвардейском районе.
Должны быть очищены заиленные места, укреплена береговая зона, углублено дно, открыты родники для обновления воды.
Работы будут проходить поэтапно в течение четырёх лет по федеральной программе «Экологическая реабилитация водных объектов».
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что власти Новокузнецка рассказали о проекте мероприятий по очистке русла реки Аба.