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На расчистку Тщикского водохранилища в Адыгее направят 150 млн рублей
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На расчистку Тщикского водохранилища в Адыгее направят 150 млн рублей 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: RT на русском
На расчистку Тщикского водохранилища в Адыгее выделят 150 млн рублей из федерального бюджета, сообщают «Юга.ру».
Планируется реконструировать участок длиной 8,5 км в Красногвардейском районе.
Должны быть очищены заиленные места, укреплена береговая зона, углублено дно, открыты родники для обновления воды.
Работы будут проходить поэтапно в течение четырёх лет по федеральной программе «Экологическая реабилитация водных объектов».
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что власти Новокузнецка рассказали о проекте мероприятий по очистке русла реки Аба.
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