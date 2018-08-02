В агроинженерном институте планируют разместить новый технопарк

На базе бывшего института механизации сельского хозяйства (ВИМ) в Рязанском районе может быть создан новый технопарк. С таким предложением обратился к мэру Москвы директор научно-производственного объединения, академик Андрей Измайлов.

— Наш институт может быть технопарком. Здесь объединено три института, машиностроительный завод и собственное конструкторское бюро. Есть потенциал сделать что-то полезное для города, — сказал он.

Сергей Собянин ответил, что идея очень хорошая и заслуживает внимательного обсуждения.

— Мы за последние годы создали около 30 технопарков в Москве, где работают около 40 тысяч человек. В основном это проекты, где инвесторами становятся крупные корпорации. Здесь мы бюджетные деньги не тратим, — пояснил мэр Москвы. — На базе технопарков создаются инновационные, высокотехнологические производства. Если у вас (института — прим. ред.) есть здание, которое вы готовы реконструировать под технопарк, делайте заявку, и мы будем вам помогать.