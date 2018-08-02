Отказать. Самовыдвиженец в депутаты Заксобрания ЯНАО не смог собрать нужное число действительных подписей

Сегодня, 2 августа, территориальная избирательная комиссия Тазовского района отказала в регистрации Дмитрию Хороля, который подавал документы на участие в выборах как самовыдвиженец. Причина — большое количество нарушений в подписных листах кандидата.

В территориальном избиркоме пояснили, что 103 из 129 подписей избирателей оказались недостоверными. Также не был предоставлен нотариально заверенный список лиц, собирающих подписи избирателей. Как рассказал руководитель регионального проекта «Гражданский контроль», председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин, случайная выборка, полученная из подписных листов, показала, что сведения в них являются недействительными. Например, полностью не указаны имя, отчество избирателя. Дата внесения подписи избирателя выполнена им не собственноручно. Сведения об избирателе внесены не сборщиком подписей и даже не самим избирателем. Замечены несколько подписей одного и того же избирателя, исправления в сведениях об избирателе и многие другие ошибки.

«Это грубые ошибки. Закон есть закон. Таким образом, согласно 67 Федеральному закону ТИК Тазовского района приняла решение отказать кандидату — самовыдвиженцу Дмитрию Оттовичу Хороля в регистрации. Тема некачественного сбора подписей характерна для кандидатов в каждой избирательной кампании. Нужно понимать, что это не просто недочеты, а основание для отказа в регистрации», — заявил Дмитрий Заякин.

Напомним, для участия в довыборах депутата Законодательного Собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному избирательному округу выдвигались 5 кандидатов. На данный момент 4 кандидата зарегистрированы. Это Степан Вануйто от партии «Единая Россия» , Илья Яндо от « ЛДПР », Ейко Сэротэтто от «КПРФ» и самовыдвиженец Артур Сэротэтто.

Региональный проект «Гражданский контроль» уже третий год работает в ЯНАО в период избирательных кампаний. Среди основных направлений работы центра — мониторинг потенциальных нарушений избирательного законодательства, анализ ситуации федеральными экспертами, оперативное реагирование на поступившие из региона сигналы, прием, рассмотрение жалоб, обращений от населения, политических партий, кандидатов, представителей средств массовой информации, бесплатное юридическое консультирование и взаимодействие с избирательной комиссией округа. Под контролем общественников находятся также активные периоды досрочного голосования, а непосредственно в Единый день голосования открывается ситуационный центр «Гражданского контроля», где активисты проекта ведут онлайн-трансляции с избирательных участков, рассказывают о ходе голосования, настроении избирателей, законности выборного процесса.