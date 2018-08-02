Нерусский дух: почему экспатов ждет провал в России

Это обычная ситуация, часто встречающаяся в России , ― дочернее предприятие мульти-национальной компании, открытое в России, переживает тяжелые времена, поэтому принимается решение сменить верхушку местного начальства. Для этого привлекают экспатов с определенным опытом успешной работы на международном уровне. Они приезжают с высоким уровнем мотивации и компенсационными пакетами. Им предоставляют жилье в корпоративных жилых комплексах вблизи международных школ. Затем они приступают к работе с огромным запасом энергии и энтузиазма в русском предприятии. Вначале они вносят пару-тройку быстрых изменений в общую стратегию, чтобы удовлетворить свое европейское начальство, а также выступают перед сотрудниками с речами о скорых улучшениях. Однако вскоре они перегорают. Изменения не приносят достаточно больших результатов, да и в общем предприятие оказывается более комплексным, чем ожидалось, а их семьям быстро надоедает вечный холод. Ничего удивительного в том, что их вскоре призывают обратно, чтобы заменить на следующего многообещающего энтузиаста. Мне это звучит знакомо. Я, придя в эту страну как экспат 7 лет назад, имел несчастье наблюдать, как разворачиваются подобные истории раз за разом. Приведу несколько причин, почему экспатов ждет провал в России.

Экспаты не понимают русскую культуру

Они приходят с целью спасти однажды успешную, но переживающую тяжелые времена организацию. Экспаты сосредотачиваются на бизнесе и стратегии, пытаясь применить те же управленческие техники, что помогли им достичь успеха в прошлом. Однако они уделяют недостаточное количество времени, чтобы полноценно понять культуру людей, которыми управляют. Того внимания, которое они уделяют, недостаточно. Потому что русское культурное мировоззрение не может быть постигнуто, только лишь сходив в Большой Театр или прогулявшись по Тверской. Русские люди очень организованны, особенно под контролем сильных волевых лидеров. Дети покладисты под началом увлеченных воспитателей-женщин. Хоть подобная система создает высокообразованное общество людей, которые умеют следовать приказам и становится прекрасными инженерами, это также указывает на причину того, что русское мышление структурировано, что может помешать деловой гибкости. Большинство экспатов ― кроме тех, у кого есть русские родственники или супруги, ― не видят этой русской реальности, и потому им не удается познать русское мировоззрение.

Экспаты не живут в городе

Они выбирают жилые комплексы вблизи международных школ для большего удобства. Тем не менее, вместе с привычными условиями обучения детей также приходит изоляция. Живя в этаком пузыре из комфорта и защищенности, экспаты совсем не видят настоящей повседневной жизни обычного русского человека, так как ограничивают себя в возможности самим испытать ее на себе. Я нахожу ироничным то, что многие русские торговые компании обычно нанимают экспатов на высокие посты, однако те совсем не понимают поведения и привычек среднестатического русского клиента. Они анализируют предприятие по уже собранным для них отчетам, хотя гораздо полезнее было бы самому последить за покупателями в повседневной обстановке. В результате экспаты упускают шанс собрать информацию из первоисточника и больше полагаются на свои маркетинговые исследования, получая информацию, проведенную через фильтры чужого восприятия и предвзятости.

От них не ждут долгосрочного успеха

Большинство экспатов приезжают в Россию на пару лет, чтобы навести порядок после своего предшественника. Тем не менее, Россия — это огромная страна со стабильным ростом ВВП. Пусть на бумаге изменения в стратегии выглядят легко и просто, на практике выполнение их встретит множество препятствий, таких как большие размеры страны, сложная цепочка поставок и разница во времени. В конце концов, клиенты увидят результаты, а не планы. К тому времени как новый экспат полностью вникнет во все хитросплетения русского бизнеса, уже будет поздно, так как подойдет конец их договора и придет время нового «сменщика».

Экспаты не знают русского

Я видел много энергичных экспатов, с головой кидающихся в изучение языка на курсах. «Я изучу русский и смешаюсь с толпой», ― говорят они, но как только проходит конфетно-букетный/романтический период первых недель пребывания в стране, наступает время суровой реальности. Они сталкиваются с долгими часами кропотливой работы, вялотекущим ростом прибыли, изолированностью от русской повседневности в силу своего высокого поста и истощающей холодной зимой с почти полным отсутствием дневного света. Все это быстро вытягивает из них энергию и энтузиазм. Они отказываются от языковых курсов, едва выучив «Здравствуйте» и «Счет, пожалуйста!», поскольку дальше русский для них оказывается слишком сложным. Для них оказывается почти невозможным написать или прочитать даже короткое предложение, а горы домашней работы так и остаются нетронутыми, так как дома в семейном кругу не находится времени на самообучение. В результате всего этого они сознательно создают искусственный барьер между собой и жизнью русских людей.

Экспаты недооценивают русских

Бросив изучение языка, живя в изолированных жилых комплексах и не интересуясь русской культурой и историей, экспаты вскоре начинают недооценивать русских людей. Они ищут западный стиль нацеленности на разрешение проблем и практичной последовательности, однако, когда они не находят подобных навыков, то путают его с потенциалом русских в общем. На самом деле, именно экспаты не способны полноценно реализовать их потенциал, поскольку не видят, что ключ к мобилизации русских сотрудников лежит в создании доверия и интеллектуальном убеждении, что должно передаваться силой через всю иерархию. Нет страшнее силы, чем объединенные одной идеей русские команды. Воистину если бы экспат смог их так объединить, это было бы настоящим чудом.

Итак, каково же решение? Должны ли мы выгнать всех экспатов и передать их посты русским? Конечно же нет. Экспаты обычно приходят с большим запасом внешнего опыта и бросают вызов привычному образу мысли. Как правило, их организационные навыки на порядок лучше, чем у местных менеджеров, и они создают более сбалансированную рабочую среду и ставят более высокие стандарты работы для сотрудников. Более того, во многом ответственность за образование и внедрение экспатов в русскую среду с самого начала лежит отделах HR, что не такая уж и простая задача. В качестве альтернативы компании также могут выбирать экспатов второго поколения, у которых уже был опыт работы в России или же они имеют корни в самой стране. Российский бизнес продолжает расти и развиваться, что дает множество возможностей для экспатов достичь успеха, если только они знают, как их найти.

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