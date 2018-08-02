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В Уфе рядом со строящимся храмом сносят незаконные постройки
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В Уфе рядом со строящимся храмом сносят незаконные постройки 

ГОРОБЗОР.РУ 49 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Сипайлово снесли цветочный магазин, шиномонтажный комплекс и автостоянку. Они были незаконными, сообщает администрация Октябрьского района Уфы.
На этом месте ведется строительство храма Матроны Московской. Рядом, по улице Баязита Бикбая, также снесено порядка 10 павильонов. Эти объекты не соответствовали санитарным и техническим нормам.
На территорию стройки завезли пять куполов, в скором времени начнется их подъем на строящийся храм. Рядом планируется разбить парк, посадить деревья, установить малые архитектурные формы.
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