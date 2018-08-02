Власти Китая удалили из сети тысячи видео и песен неправомерного содержания

ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости . Власти Китая в последнее время провели тщательную проверку основных онлайн-платформ с музыкой и видео, результатом которой стало удаление из сети тысяч музыкальных композиций и комментариев пользователей, свыше 100 тысяч видеороликов и мультфильмов неправомерного содержания, включая произведения, пропагандирующие фашизм и милитаризм, сообщило министерство культуры и туризма КНР.

Министерство ранее организовало специальную рабочую группу по проведению проверок и расследований в отношении появления в китайском сегменте интернета медиа-продукции неправомерного содержания, также ведомство обязало 27 онлайн-платформ, где размещен музыкальный и видеоконтент, самостоятельно провести проверку его содержания и незамедлительно удалить все продукты, нарушающие стандарты.

"С 18 музыкальных онлайн-платформ были удалены 4664 музыкальных продукта, свыше 100 тысяч видеороликов, более 4,3 тысячи комментариев пользователей, не менее 4,5 тысячи аватарок и никнеймов. Помимо этого, были удалены 977 анимационных продуктов, 167 комиксов и карикатур", — говорится в сообщении.

Ведомство запросило у местных департаментов по туризму и культуре Пекина, провинций Чжэцзян и Гуандун провести строгое расследование в отношении ряда случаев, в которых фигурируют музыкальные композиции, пропагандирующие фашизм и милитаризм, уточнили в министерстве.