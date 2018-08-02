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Первые корпуса квартала «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной получили разрешения на ввод
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Первые корпуса квартала «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной получили разрешения на ввод 

Управа района Хорошево-Мневники 49 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Компания «Дон-строй» получила разрешения на ввод первых пяти корпусов квартала «Сердце столицы» по адресу Шелепихинская набережная, д. 34, корп. 1 и корп. 2.
Первую линию квартала «Сердце столицы» образуют четыре жилых корпуса. По замыслу авторов проекта архитектурный ансамбль имеет высотные доминанты (36-37-этажные корпуса), между которыми расположены 19-этажные корпуса. Высотная градация усиливается разным цветовым решением фасадов: в отделке высотных корпусов использованы крупноформатные плиты керамогранита жемчужных оттенков, более низкие корпуса оформлены штучной немецкой клинкерной плиткой кирпичных тонов.
Комплекс будет включать в себя двухуровневый фитнес-клуб с взрослым и детским бассейнами, трехэтажный торговый центр с крупным супермаркетом, медицинский центр, магазины, кафе, рестораны, пекарни и другое. В подземной части комплекса устроен просторный паркинг на 2 152 машиноместа.
С застройкой второй линии квартала на территории появятся дополнительные объекты инфраструктуры, включая школу и детский сад, а также огромный внутренний двор с беговыми и велосипедными дорожками, стадионом, площадками для спортивных игр, скейтпарком, летним театром, парком и водоемом. (ео)
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