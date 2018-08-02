Где можно купаться в Новосибирске

В 2018 году в Новосибирске разрешено плавать в пяти водоёмах, а на остальных 34 пляжах можно только загорать.

После проверок Роспотребнадзора в Новосибирске официально открыли только пять пляжей: «Наутилус» в Ленинском районе, парк культуры и отдыха «У моря Обского», «Сан-Сити» и «Неоком-Сервис» в Советском районе. Купаться можно также в парке «Бугринская роща» в Кировском районе.

Остальные 34 водоёма на территории города запрещены для купания, так как не соответствуют требованиям безопасности зон рекреации. Не подходят для купания водоёмы с ямами, зарослями и камнями на дне. Нельзя плавать там, где течение свыше 0,5 м/с или есть водовороты. Запрещено купание в воде, состав и качество которой не соответствуют нормам.

Как пояснил заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов , на всех водных объектах, которые запрещены для купания, выставляются таблички с надписью «Купаться запрещено».

«Жители могут приходить и отдыхать на берегу, но не заходить в воду, — сказал он. — Наиболее опасные водные объекты — Юго-Западный котлован, берег реки Оби и Новосибирского водохранилища».