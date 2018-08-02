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Где можно купаться в Новосибирске
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Где можно купаться в Новосибирске 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В 2018 году в Новосибирске разрешено плавать в пяти водоёмах, а на остальных 34 пляжах можно только загорать.
После проверок Роспотребнадзора в Новосибирске официально открыли только пять пляжей: «Наутилус» в Ленинском районе, парк культуры и отдыха «У моря Обского», «Сан-Сити» и «Неоком-Сервис» в Советском районе. Купаться можно также в парке «Бугринская роща» в Кировском районе.
Остальные 34 водоёма на территории города запрещены для купания, так как не соответствуют требованиям безопасности зон рекреации. Не подходят для купания водоёмы с ямами, зарослями и камнями на дне. Нельзя плавать там, где течение свыше 0,5 м/с или есть водовороты. Запрещено купание в воде, состав и качество которой не соответствуют нормам.
Как пояснил заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов, на всех водных объектах, которые запрещены для купания, выставляются таблички с надписью «Купаться запрещено».
«Жители могут приходить и отдыхать на берегу, но не заходить в воду, — сказал он. — Наиболее опасные водные объекты — Юго-Западный котлован, берег реки Оби и Новосибирского водохранилища».
Жителям Новосибирска, которые нарушили запрет, придётся заплатить штраф от 300 до 1 тыс. рублей. В России штрафы за купание в неположенных местах устанавливают местные власти. Но эти наказания могут стать едиными для всей России. С таким предложением выступил член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.
В комментарии «Парламентской газете» депутат заявил, что вопрос штрафов для купальщиков, которые нарушают правила безопасности на воде, должен быть урегулирован федеральным законодательством. Депутат готов разработать соответствующую законодательную инициативу.
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