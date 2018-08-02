В Костромской области подросла величина прожиточного минимума

Костромской области установлен размер прожиточного минимума за II квартал 2018 года. По сравнению с 1 кварталом он вырос на 4, 1 процента, сообщает пресс-служба губернатора.

Постановление принято администрацией региона. Напомним, что прожиточный минимум определяется в среднем на душу населения и дифференцированно по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население, пенсионеры и дети.

Его утвердили в размере 9 тысяч 922 рублей. Документ одобрен экспертным советом администрации Костромской области.