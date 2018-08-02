Ещё
В ЮАР прокуратура рассмотрит дело жены экс-президента Зимбабве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЮАР прокуратура рассмотрит дело жены экс-президента Зимбабве 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Прокуратура Южно-Африканской Республики займется рассмотрением дела жены экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе об избиении девушки в отеле Йоханнесбурга, заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу.
В августе 2017 года власти ЮАР завели дело об избиении в отношении супруги Мугабе. Потерпевшая Габриэлла Энджелс обратилась в полицию после того, как Грейс Мугабе якобы избила ее удлинителем в отеле Йоханнесбурга, где девушка находилась в компании сыновей первой леди. Однако спустя несколько дней Мугабе был предоставлен дипломатический иммунитет, который позволил ей избежать судебного преследования.
"Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР обязано подчиниться решению суда, согласно которому дипломатический иммунитет Мугабе потерял юридическую силу… В связи с этим дело об избиении будет передано на рассмотрение в прокуратуру" — заявила министр, слова которой приводит правительственное новостное агентство ЮАР.
Ранее 30 июля Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг постановил отменить решение о предоставлении дипломатического иммунитета бывшей первой леди Зимбабве Грейс Мугабе, поскольку данное решение противоречит конституции. Энджелс, в свою очередь, заявляла, что в случае отмены дипломатического иммунитета Мугабе правозащитники хотели бы возобновить судебное разбирательство.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании421
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем4
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»197
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение