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Епископ Бронницкий Парамон отслужил литургию в храме Сергия Радонежского на Ходынке
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Епископ Бронницкий Парамон отслужил литургию в храме Сергия Радонежского на Ходынке 

Управа района Хорошевский города Москвы 57 минут назад
В храме Архангела Гавриила в день престольного праздника было совершено раннее служение Божественной литургии с крестным ходом. Литургию совершил клирик храма преподобного Сергия Радонежского иерей Сергий Тарасов.
Поздняя литургия совершалась в храме преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Богослужение возглавлял преосвященный Парамон, епископ Бронницкий. Его Преосвященству сослужили благочинный Всехсвятского благочиния Северного Викариатства протоиерей Сергий Дикий, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей и клирик храма преподобного Сергия Радонежского иерей Виктор Сухов.
После богослужения владыка поздравил всех прихожан с праздником и обратился к верующим с архипастырским словом. (еп)
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