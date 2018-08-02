Брызги солнечного лета. Классические и экстремальные развлечения предлагают пляжи столицы

Москвичи радуются настоящим летним дням и спешат отдохнуть на природе. Однако, спасаясь от жары, необходимо помнить и о правилах безопасности, считает руководитель пресс-службы МЧС по Северному округу города Москвы Екатерина Лукьяненко.

— В жаркое время опасность пожаров возрастает, в том числе и из-за людской небрежности. Отдыхающие на природе, в лесу, часто жарят шашлыки, а потом плохо тушат угли, из-за чего и начинается возгорание.

Представитель МЧС предупредила, что разводить костры в лесу категорически запрещено. А также напомнила о необходимости быть осторожным на воде и не купаться пос ле злоупотребления спиртным.

— По статитике 70 процентов людей, которые тонули, были в состоянии алкогольного опьянения, — рассказывает Екатерина Лукьяненко. — Алкоголь притупляет сознание, и пьяные не могут реально оценивать обстановку.

Также не стоит купаться в местах, где это запрещено, потому что там может быть плохое дно или опасное течение.

Жаркая погода опасна еще и тем, что из-за родительской беспечности страдают и даже иногда погибают дети. На пляже никогда нельзя упускать ребенка из виду — за ним обязательно кто-то должен наблюдать, чтобы он не зашел в воду слишком глубоко и не утонул. Впрочем, говорит представитель МЧС, внимательно следить за детьми нужно везде, даже дома. Ведь не секрет, что именно в теплое время года учащаются случаи, когда малыши выпадают из открытого окна.

— В квартирах, где есть маленькие дети, окна категорически нельзя открывать полностью и лучше открывать их вертикально, тогда опасность значительно снизится, — отметила Лукьяненко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Федорович, руководитель Московского отделения Российского союза спасателей:

— При сильной жаре стоит опасаться тепловых ударов и ожогов. Поэтому одеваться нужно соответствующе: одежда должна быть хлопчатобумажной, то есть хорошо впитывающей влагу (пот), и свободной. Между телом и одеждой обязательно должен быть воздух, который играет роль изолятора. Носить в жару стоит вещи светлых тонов — они меньше поглощают солнечные свет и тепло.

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ, ПЕЙТЕ ПРОСТУЮ ВОДУ

Каких правил необходимо придерживаться в жаркую погоду людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказывает кардиолог, доктор медицинских наук Александр Шарандак.

Первым делом стоит посетить врачакардио лога. Сердечникам стоит чаще мерить артериальное давление, носить с собой бутылку негазированной минеральной воды и пить ее маленькими глотками на протяжении суток. Это поможет избежать сгущения крови и отеков.

Лицам, страдающим ишемическими болезнями сердца, лучше избегать нагрузок.

Гипертоникам необходимо чаще контролировать уровень давления, приводя его в норму короткодействующими препаратами.

Для людей с аритмией важно не нарушить электролитный баланс организма, потому что такие минералы, как калий, натрий, магний, связаны с нарушениями сердечного ритма. Рекомендую пить овощные соки — желательно свежевыжатые. Если артериальное давление очень низкое, можно съесть что-нибудь соленое, чтобы его поднять.

Представителям старшего поколения нужно избегать открытого солнца, меньше находиться в закрытых помещениях, соблюдать питьевой режим.

Что же касается москвичей, здоровье которых в порядке, максимум, чем грозит им жара, — слегка испорченное настроение, небольшая слабость и снижение трудоспособности.