«Приморцы не хотят политических войн на выборах — они устали»

Неспешная подготовка

Приморье неспешно готовится к выборам губернатора-2018. Причем в этом году складывается ощущение, что именно «неспешно»: нет ни громких заявлений, ни неожиданных выдвижений, как, впрочем, нет и четко сформулированной программы развития региона у главного кандидата — врио главы края Андрея Тарасенко . Хотя многие политологи предполагали, что она будет озвучена к началу июля.

Пока же город и край обильно украсили наружной рекламой — с щитов через каждые несколько метров на жителей Владивостока взирает Тарасенко, изредка чередуясь со «справедливым» Козицким.

В губернаторы не рвутся

По мнению приморского политолога, директора консалтингового центра «Expert Group» Павла Наливайко , избирательная кампания будет носить референдумный характер. «Врио губернатора Андрей Тарасенко декларировал, что администрация Приморского края не мешает регистрироваться всем желающим кандидатам — он не раз делал это заявление. И слово свое сдержал. Однако конкурентов у него реальных нет. У каждого из четверых свои локальные интересы, никто из них в действительности в победу не верит, да и не хочет становиться губернатором», — считает эксперт.

Андрей Ищенко, например, преследует чисто экономические интересы, предполагает политолог. Андрей Андрейченко, будучи молодым и амбициозным политиком, продолжает строить политическую карьеру, работая на узнаваемость.

«У Алексея Козицкого остро стоит вопрос политической выживаемости — ему на выборы приходится идти. Юлия Толмачева просто в очередной раз хочет заявить о себе — вокруг нее достаточно долгое время ничего не происходило», — отметил Наливайко.

«Отсутствие программы — недоработка»

Политолог убежден, что никто из кандидатов яркой кампанией не удивит. КПРФ могла бы успешно реализовать протестную повестку, связанную с пенсионными изменениями, но ныне действует весьма не убедительно.

«КПРФ могли бы быть ярче в регионе, если бы от них выдвигался, например, Артем Самсонов — этот человек умеет протестовать. У Юлии Толмачевой, считаю, будет достаточно эмоциональная кампания, но не более того. Намного интереснее будет посмотреть, как сработает штаб Андрея Тарасенко. Вопрос легитимности избрания будет играть важную роль в долгосрочной перспективе. Так что ему нужна будет выраженная поддержка населения», — отметил Павел Наливайко.

Эксперт при этом акцентирует внимание на недоработке избирательного штаба и технологов Тарасенко — на отсутствии программы развития региона.

«Основной посыл кампании врио — курс на развитие. И программу обещали к середине лета, но ее так и нет. И это недоработка, ее надо было запускать в июле, чтобы сейчас Тарасенко ездил по Приморью уже с ней. Сейчас же важно, чтобы программа появилась и была озвучена в самое ближайшее время. При этом она должна быть не «московской», оторванной от реальности, а вполне понятной и близкой приморцам», — подчеркнул политолог.

По мнению Наливайко, население и не ждет яркой выборной кампании. Местные жители устали от политических дрязг, характерных для периода Владимира Миклушевского.

«Сейчас самое время по-настоящему перейти к развитию, которого нет уже шесть лет, со времен саммита АТЭС-2012», — заключил эксперт.