Неспешная подготовка
Приморье неспешно готовится к выборам губернатора-2018. Причем в этом году складывается ощущение, что именно «неспешно»: нет ни громких заявлений, ни неожиданных выдвижений, как, впрочем, нет и четко сформулированной программы развития региона у главного кандидата — врио главы края Андрея Тарасенко. Хотя многие политологи предполагали, что она будет озвучена к началу июля.
Пока же город и край обильно украсили наружной рекламой — с щитов через каждые несколько метров на жителей Владивостока взирает Тарасенко, изредка чередуясь со «справедливым» Козицким.
Кандидатур же всего пять: сам Андрей Тарасенко (разумеется, выдвинутый «Единой Россией»), справедливоросс Алексей Козицкий, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, коммунист Андрей Ищенко и представитель партии пенсионеров Юлия Толмачева. Избирком еще не принял решения о регистрации, но нет сомнений, что именно эти люди выйдут на губернаторские выборы.
В губернаторы не рвутся
По мнению приморского политолога, директора консалтингового центра «Expert Group» Павла Наливайко, избирательная кампания будет носить референдумный характер. «Врио губернатора Андрей Тарасенко декларировал, что администрация Приморского края не мешает регистрироваться всем желающим кандидатам — он не раз делал это заявление. И слово свое сдержал. Однако конкурентов у него реальных нет. У каждого из четверых свои локальные интересы, никто из них в действительности в победу не верит, да и не хочет становиться губернатором», — считает эксперт.
Андрей Ищенко, например, преследует чисто экономические интересы, предполагает политолог. Андрей Андрейченко, будучи молодым и амбициозным политиком, продолжает строить политическую карьеру, работая на узнаваемость.
«У Алексея Козицкого остро стоит вопрос политической выживаемости — ему на выборы приходится идти. Юлия Толмачева просто в очередной раз хочет заявить о себе — вокруг нее достаточно долгое время ничего не происходило», — отметил Наливайко.
«Отсутствие программы — недоработка»
Политолог убежден, что никто из кандидатов яркой кампанией не удивит. КПРФ могла бы успешно реализовать протестную повестку, связанную с пенсионными изменениями, но ныне действует весьма не убедительно.
«КПРФ могли бы быть ярче в регионе, если бы от них выдвигался, например, Артем Самсонов — этот человек умеет протестовать. У Юлии Толмачевой, считаю, будет достаточно эмоциональная кампания, но не более того. Намного интереснее будет посмотреть, как сработает штаб Андрея Тарасенко. Вопрос легитимности избрания будет играть важную роль в долгосрочной перспективе. Так что ему нужна будет выраженная поддержка населения», — отметил Павел Наливайко.
Эксперт при этом акцентирует внимание на недоработке избирательного штаба и технологов Тарасенко — на отсутствии программы развития региона.
«Основной посыл кампании врио — курс на развитие. И программу обещали к середине лета, но ее так и нет. И это недоработка, ее надо было запускать в июле, чтобы сейчас Тарасенко ездил по Приморью уже с ней. Сейчас же важно, чтобы программа появилась и была озвучена в самое ближайшее время. При этом она должна быть не «московской», оторванной от реальности, а вполне понятной и близкой приморцам», — подчеркнул политолог.
По мнению Наливайко, население и не ждет яркой выборной кампании. Местные жители устали от политических дрязг, характерных для периода Владимира Миклушевского.
«Сейчас самое время по-настоящему перейти к развитию, которого нет уже шесть лет, со времен саммита АТЭС-2012», — заключил эксперт.
Фото — Александр Хитров