Российские деяния вдохновляют

Они сделают это снова? Страх перед новыми российскими попытками вмешательства в выборы наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев, но пока что эти свидетельства были скорее абстрактными. Американские спецслужбы наблюдали «активность», целью которой были выборы в Конгресс 6 ноября. Кроме того, хакерским атакам якобы подверглись двое сенаторов от Демократической партии , участвующих в выборах.

И вот угроза впервые стала осязаемой. Крупнейшая социальная сеть в мире «Фейсбук» опубликовала детали скоординированной политической кампании, которая сейчас идет полным ходом и предположительно направлена на то, чтобы расколоть американское общество перед промежуточными выборами. Как и в 2016 году, это делается при помощи фальшивых аккаунтов, рекламных объявлений и инсценированных призывов к демонстрациям. На этот раз подстрекательство направлено, прежде всего, на левые течения в обществе. Если бы это не было так серьезно, можно было бы посмеяться над тем, что у исполнителей есть невероятное чутье подходящего момента — из-за разногласий вокруг Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) группа #AbolishICE призвала к захвату офиса службы в Вашингтоне.

32 уже удаленных аккаунтов и страниц, вероятно, стали только пробным шаром того, как на просторах социальных сетей предпринимаются попытки оказать подрывное воздействие на выборы в Конгресс. В одном только «Фейсбуке» с 2,2 млрд активных пользователей каждую минуту создается 360 новых аккаунтов. Поиск в этой массе фальшивых аккаунтов и страниц осложняется тем, что существуют простые технические возможности для того, чтобы скрыть собственную личность или разместить фальшивую информацию. Хотя «Фейсбук» уже увеличил вдвое количество сотрудников, занимающихся анализом опубликованных материалов, и располагает новейшими техническими инструментами для выявления пропаганды, компания только сейчас обнаружила созданные частично 15 месяцев назад «фальшивые аккаунты». Иностранным лицам, по всей видимости, снова удалось задействовать политическую рекламу, что им в США, в общем-то, делать запрещено.

Все же отрадно, что «Фейсбук» смог извлечь уроки из ошибок прошлого и заблаговременно проинформировать общественность. Компания также сотрудничает с правоохранительными органами и другими технологическими компаниями. Президент Трамп, напротив, действует менее благоразумно. В среду он вновь призвал к тому, чтобы прекратить «сфабрикованную охоту на ведьм» в отношении расследования российского вмешательства. Специальный прокурор Роберт Мюллер пять месяцев назад обвинил российскую сторону в использовании «Фейсбука» и других социальных сетей для осуществления вмешательства.