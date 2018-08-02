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Politico: Белый дом заинтересован в умалчивании дела Манафорта в СМИ
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Politico: Белый дом заинтересован в умалчивании дела Манафорта в СМИ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Белый дом пытается игнорировать в СМИ дело в отношении бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, пишет Politico.
Судебный процесс по делу Манафорта, которого обвиняют в налоговом и банковском мошенничестве, не транслируется по телевидению, пишет издание. В основном дело сосредоточено вокруг бизнес-интересов Манафорта, связанных с его работой на интересы Украины. Этой истории «не хватает драмы, которая подпитывает телевизионные рейтинги», говорится в материале. и Белому дому это только на руку, отмечает Politico.
Например, помощники и советники президента США Дональда Трампа ограничивают свои выступления на телевидении и отказываются комментировать дело Манафорта. Таким образом они не акцентируют важность данного дела и не привлекают внимание общественности к нему.
"Во всей этой сложности, они могут попытаться стоять на своем и посмотреть, устанут ли от этого люди", — считает бывший пресс-секретарь экс-президента США Билла Клинтона Майк Маккарри.
Тем не менее, судебный процесс в отношении Манафорта только начался, и в конечном итоге может потребовать большей реакции от окружения Трампа, добавляет издание.
Белый дом не ответил на просьбу о комментарии по поводу своей стратегии в СМИ. Тем не менее, следующий судебный процесс в сентябре по обвинению Манафорта в отмывании денег и работе в качестве иностранного агента без регистрации, возможно, станет более драматичным, заключает Politico.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против Манафорта не связаны с «российским делом». По его словам, «старые обвинения» против Манафорта не имеют ничего общего со «сговором с Россией».
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