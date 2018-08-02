В тюрьмы Москвы поставлялось некачественное саратовское молоко 

Управление Россельхознадзора по Москве и Подмосковью выявило фальсифицированную и небезопасную продукцию в местных исправительных учреждениях. Как показали лабораторные исследования, «Расковский молзавод» из Саратовской области поставлял молоко с наличием жиров немолочного происхождения. В продукции также установлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), что указывает на нарушение производителем гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.
Таким образом, производитель нарушил требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». В отношении Расковского молзавода возбуждено административное расследование. Информация направлена руководству управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора по Саратовской области.