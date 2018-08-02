Оппозиция Италии потребовала проведения расследования о возможном влиянии РФ на выборы

РИМ , 2 августа. / ТАСС /. Представители находящейся в оппозиции итальянской Демократической партии потребовали учредить парламентскую комиссию для проведения расследования о вероятном влиянии РФ на ход национальных выборов путем распространения недостоверной информации. Как сообщает агентство АНСА, с подобной инициативой выступили депутаты ДП Микеле Анцальди и Кармело Мичели.

"Крайне важно, чтобы итальянский парламент учредил комиссию по расследованию использования недостоверной информации с целью влияния на политику. То, что в России создана целая машина по распространению фальшивых новостей, работающая против ДП и в пользу [партий] «Движение „5 звезд“ и „Лиги“, — очень серьезный факт, который подтверждают сведения американских следователей. Итальянцы имеют право знать, если их мнением манипулировали при помощи механизмов пропаганды РФ», — приводит агентство их заявление. ДП, находившаяся у власти на протяжении пяти лет с 2013 года, проиграла выборы 4 марта и сейчас составляет жесткую оппозицию коалиционному правительству «Лиги» и «пятизвездных».

Итальянские СМИ широко растиражировали информацию, опубликованную на американском сайте FiveThirthyEight. В публикации утверждается, что Twitter использовался российской стороной для пропаганды в пользу считающихся популистскими «Движения „5 звезд“ и „Лиги“, которые в итоге набрали большинство голосов на парламентских выборах 4 марта и впоследствии сформировали коалиционное правительство. Данные сайта опираются на расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера , который пытается доказать, что РФ повлияла на исход президентских выборов и была связана с предвыборным штабом Дональда Трампа

Американские представители, включая бывшего вице-президента Джо Байдена , неоднократно заявляли, что Москва якобы пытается вмешиваться в политические процессы в других странах, включая Италию . При этом убедительных доказательств таких обвинений никто не предоставлял. И „Движение „5 звезд“, и „Лига“, которые публично высказывались за отмену антироссийских санкций и включили этот пункт в свою правительственную программу, подозревались в том, что получают финансирование из РФ. Руководители этих партий всегда решительно отрицали такие предположения, называя их безосновательными.

Представители российской стороны, в том числе в лице посла РФ в Италии Сергея Разова, многократно повторяли, что в основе внешней политики Москвы лежат принцип невмешательства во внутренние дела других стран, уважение свободного волеизъявления народа и готовность работать с любыми правительствами.