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Европейско-японская миссия BepiColombo отправится к Меркурию в октябре
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Европейско-японская миссия BepiColombo отправится к Меркурию в октябре 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Миссия BepiColombo будет запущена на борту ракеты Ariane 5 с Куру во Французской Гвиане не ранее 18-го октября в 01:45 по Гринвичу. На борту будут находиться два космических аппарата, которые вместе отправятся к Меркурию: Mercury Planetary Orbiter (MPO) Европейского космического агентства (ЕКА) и Mercury Magnetospheric Orbiter Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). В своем заявлении, ЕКА предупредило, что дата может измениться из-за последних испытаний на Куру, и в таком случае дату запуска могут передвинуть на 29 ноября.
«Наша кампания по запуску на Куру началась очень хорошо, и сейчас мы нацелены на проведение запуска в переделах 90 дней, — заявил менеджер проекта BepiColombo из ЕКА, Ульрих Ренингхаус. — У нас невероятно плотный график, но мы рады видеть, как наши космические аппараты собираются в последний раз».
Аппараты совершат первый облет Меркурия в 2022-ом, спустя три года после запуска. Когда они выйдут на свои окончательные орбиты, они изучат внутреннее строение Меркурия, его окружающую среду и взаимодействия с потоком заряженных частиц из Солнца, так же известным, как солнечный ветер.
«Во время планетарных облетов на бортах будет задействовано множество научных инструментов, и «веб-камеры» модуля передачи данных смогут предоставить возможность получить простые изображения до того, как главная научная камера будет запущена на орбите Меркурия», — добавили представители агентства.
Космические аппараты совершат множество облетов Земли, Венеры и Меркурия между 2020 и 2025 годами прежде, чем выйдут на свои окончательные орбиты около Меркурия в декабре 2025-го. Запланированная миссия закончится в 2027 году, но в перспективе она может быть продлена еще по крайней мере на год, согласно заявлению представителей.
Ранее NASA отправило к Меркурию космический аппарат MESSENGER, пробывший на орбите планеты с 2011 по 2015 год. Помимо прочего, во время этой миссии были обнаружены зоны, в которых мог сохранится водяной лед, защищенный от Солнца в кратерах, вечно находящихся в тени.
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