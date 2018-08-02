До конца 2018 года в столице установят светодиодные фонари

До конца года более 21 тысячи уличных фонарей со светодиодными лампами появятся во дворах, на спортивных и детских площадках, а также на территориях школ, детских садов и других образовательных учреждений. Фонари, которые будут светить не раздражающим глаз теплым белым светом, установят и в нашем округе. Об этом сообщается ан портале Мэра и Правительства Москвы.

«Всего в Москве более 560 тысяч источников функционального освещения. Также около 300 тысяч осветительных приборов задействовано для архитектурно-художественной подсветки зданий и ландшафтного освещения. При этом порядка 30 процентов от общего количества объектов наружного освещения уже работают на светодиодных лампах. Они в несколько раз экономичнее и долговечнее натриевых, коллагеновых или люминесцентных ламп», — рассказал глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев

В зависимости от места установки высота фонарей составит от 5 до 9 метров. При этом отмечается, что самые мощные и высокие фонари установят на спортивных площадках.

Места, где появятся новые фонари, были выбраны префектурами, управами и советами муниципальных депутатов на основании обращений москвичей, а также через портал «Наш город».