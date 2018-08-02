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Коньковцев пригласили на ночную прогулку на велосипедах
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Коньковцев пригласили на ночную прогулку на велосипедах 

Управа района Коньково 59 минут назад
Фото: Управа района Коньково
4 августа в столице пройдет четвертый велопарад. Ожидается, что его участниками станут около 20 тысяч человек. Велосипедисты ЮЗАО тоже примут в нем участие. Они приглашают всех желающих присоединиться к прогулке в своей группе в социальной сети «Вконтакте».
Собираются велосипедисты в субботу примерно в 21.00 возле метро Коньково. Детальный маршрут станет известен чуть позже. В группе велосипедистов ЮЗАО можно связаться с участниками заезда.
Отметим, сбор участников велопарада запланирован на 22.00 на Суворовской площади (проезд в стартовую зону по Самотёчной улице будет ограничен), старт велозабегу дадут в 23.00.
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