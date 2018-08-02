Замминистра культуры РФ оценит программы претендентов на пост министра культуры Нижегородской области 

Фото: Кирилл МартыновЗамминистра культуры РФ оценит программы претендентов на пост министра культуры Нижегородской областиЗамминистра культуры РФ Сергей Обрывалин вошел в состав экспертной комиссии по оценке программ претендентов на пост министра культуры Нижегородской области.
Защита проектов претендентов на пост министра культуры Нижегородской области пройдет 3 августа 2018 года. Проекты кандидатов оценит экспертная комиссия, более чем наполовину состоящая из представителей культурной общественности региона: директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки Наталья Бочкарева, заведующая кафедрой ЮНЕСКО в ННГАСУ Татьяна Виноградова, директор Приволжского филиала Государственного музея современного искусства «Арсенал» Анна Гор, экс-глава департамента культуры г. Москвы, заведующий лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ Сергей Капков, автор проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков, директор Нижегородской государственной академической филармонии Ольга Томина, президент Нижегородской государственной консерватории Эдуард Фертельмейстер.
В состав комиссии также вошли замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, управляющий делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области Андрей Бетин, его заместитель Екатерина Кириллова, заместитель председателя Заксобрания региона Ольга Щетинина, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы области Светлана Капралова и директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зелёный.