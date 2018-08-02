Замминистра культуры РФ оценит программы претендентов на пост министра культуры Нижегородской области 

Нижегородская правда: последние новости

Какая муха укусила? Нижегородскую область атаковали необычные насекомые и животные

Евгений Люлин: «Включение кластера Арзамас-Дивеево-Саров в федеральную программу сделает наш регион более привлекательным для туристов и паломников»