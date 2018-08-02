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«Кока-кола» вместо воды из кранов Ростова возмутила горожан
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«Кока-кола» вместо воды из кранов Ростова возмутила горожан 

Деловое сообщество 1 час назад
В социальных сетях ростовчане массово делятся друг с другом фото и видео воды «отличного качества» из своих кранов. Ржавая, мутная, с ярко выраженным осадком, вода из крана жителей Первомайского района совсем не похожа на пригодную для питья.
«Вода из-под крана, и осадок от нее. Нельзя ни еду приготовить, ни попить, ни постирать, ни искупаться. Вот такая «минеральная вода» льётся в Ростове из-под крана в Первомайском районе» — жалуются ростовчане в одном из пабликов.
В комментариях подписчики обсуждают, что же делать. Многие относятся к ситуации с юмором, дескать это ж чистая «кока-кола», а не вода. Наливай да пей. Но большинство вносит свою лепту в разговор о качестве воды. Так, жители частного сектора жалуются на воду с зелеными водорослями и неприятным запахом. А жители многоэтажек на сильный осадок, не убираемый ни одним фильтром для воды.
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