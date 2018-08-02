В ЮВАО составят рейтинг районов

Три района в ЮВАО уже полностью сдали все объекты учреждений образования, территории которых необходимо было привести в порядок этим летом. Это касается районов Люблино (шесть учреждений образования), Южнопортовый (три единицы) и Нижегородский (один объект). Часть объектов также принята АТИ в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Кузьминки. На сегодняшний день из запланированных для благоустройства 34 учреждений образования работы полностью проведены в 14. На остальных объектах ведутся активные работы. Как сообщил в ходе координационного совещания по оперативным вопросам комплекса городского хозяйства на территории Юго-Восточного округа заместитель префекта ЮВАО Сергей Толкачев , в основном у подрядчиков осталась установка малых архитектурных форм, и это не должно занять много времени. Работы необходимо завершить в августе.

Подводя итог обсуждению данного вопроса, префект ЮВАО Андрей Цыбин обратил внимание присутствующих на недопустимость срыва запланированных сроков выполнения работ и разъяснил подрядчикам последствия для них таких нарушений.

— Если вы сорвете сроки выполнения работ, то можете попасть в реестр недобросовестных поставщиков услуг — такие примеры у нас уже есть, — сказал Андрей Цыбин. — Вы по собственной воле решили взять большие объемы работ, теперь необходимо их выполнять, соблюдая условия контрактов. Оплата вам будет производиться только по факту сделанной на объекте работы в полном объеме.

Необходимость соблюдать сроки выполнения благоустроительных работ касается также и приведения в порядок дворовых территорий. Как сообщил заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин, в этом году в программу благоустройства в ЮВАО вошло 317 дворовых территорий. При этом по итогам голосования в проекте «Активный гражданин» будет приведено в порядок 62 двора, почти на всех объектах ведутся активные работы.

Обсудили на совещании и работу с обращениями граждан, поступающими на геоинформационный портал мэра Москвы «Наш город». По словам начальника управления ЖКХиБ префектуры ЮВАО Сергея Каленского, за последнюю неделю количество жалоб жителей сократилось. Большинство из них касается содержания зеленых насаждений.

В заключение заседания префект Андрей Цыбин поручил своим подчиненным составить рейтинг районов ЮВАО на основании выполнения всех работ комплекса городского хозяйства.

— Где получается у ГБУ качественно и в срок выполнять капитальные работы большими объемами, то будем им передавать эти работы, — подытожил префект. ​