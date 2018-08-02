У Навального попросили поддержки на выборах мэра Москвы 

«Считаю, что Алексей Навальный — это яркий и мощный политик, имеющий в Москве силу и авторитет. Я считаю, что поддержать меня — это был бы со стороны Навального шаг очень верный и правильный. Обращаюсь к Навальному, к Митрохину, Явлинскому — надо поддержать», — заявил 1 августа в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин
По его словам, политическим силам необходимо объединиться в борьбе против мэрии и политики действующих властей.
«Считаю, что при появлении второго тура, сотрудничество с Навальным неизбежно. Я надеюсь, что он проведет консультации со мной о поддержке. Нам это надо, потому что мы все против мэрии, мы против политики действующей власти, мы против того, что происходит в Москве. В прошлые выборы мэра столицы за Навального и Мельникова голосовали в совокупности 40% московского населения. Если 40% за меня проголосуют — это второй тур», — отметил также политик.
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