У Навального попросили поддержки на выборах мэра Москвы

По его словам, политическим силам необходимо объединиться в борьбе против мэрии и политики действующих властей.

«Считаю, что при появлении второго тура, сотрудничество с Навальным неизбежно. Я надеюсь, что он проведет консультации со мной о поддержке. Нам это надо, потому что мы все против мэрии, мы против политики действующей власти, мы против того, что происходит в Москве. В прошлые выборы мэра столицы за Навального и Мельникова голосовали в совокупности 40% московского населения. Если 40% за меня проголосуют — это второй тур», — отметил также политик.

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