Омичей взволновало озеленение сквера в центре города

Жители центрального округа боятся, что при благоустройстве бульвара Мартынова вырубят деревья. На бульваре Мартынова, где сейчас ведутся работы по комплексному благоустройству, прошла рабочая встреча городских чиновников с жителями района. Один из вопросов, который волновал жителей, стал вопрос озеленения. Напомним, работы здесь начались 18 июля. Стоимость благоустройства бульвара Мартынова, который ведет к СКК им. В. Блинова, составит 50 млн руб.

— Сегодня завершены работы по подрезке сухих веток. Ни одно дерево не будет снесено. Более того, в этом году дополнительно будет высажено 168 деревьев ценных пород, таких как ели, шаровидные ивы, пихты и другие, — пояснил глава Центрального округа Сергей Дмитриенко.

Что касается долгостроя, который находится рядом с бульваром, то по его словам, в настоящее время предприниматель занимается получением необходимых документов для того, чтобы приступить к возведению здания. Предполагается, что оно гармонично впишется в общую концепцию бульвара Мартынова.

Сегодня подрядчик приступил к подготовке основания для укладки асфальта и тротуарной плитки. Открытие первой очереди обновленного бульвара Мартынова запланировано на начало сентября.

Напомним, в ходе народного голосования в марте победили шесть объектов, которые будут благоустроены в ближайшее время: бульвар Победы, проспект Культуры, парк на ул. архиепископа Сильвестра, бульвар Мартынова, скверы Героев-авиаторов и «Крылатое братство».