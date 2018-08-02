В подъезде дома на Вешняковской появится подъёмная платформа

К концу месяца в четвёртом подъезде дома 27 корпус 4 по улице Вешняковской будет установлена специальная подъёмная платформа.

О том, что в этом доме нужна такая платформа муниципальному депутату Валерию Титову стало известно из обращения жителя района Владислава Пронина . Дело в том, что Владислав передвигается на инвалидной коляске. Для того, чтобы у вешняковца не было проблем с выходом из дома, встал вопрос о том, как можно обеспечить для него безбарьерную среду.

Валерий Титов занялся решением этого вопроса, в итоге в конце июля он вместе с депутатом Виталием Филипенковым подписал акты открытия работ. Ожидается, что 31 августа в подъезде будет завершена установка подъёмной платформы, оборудованной системой диспетчерского и визуального контроля.