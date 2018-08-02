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Курск посетят юнармейцы из Калининграда
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Курск посетят юнармейцы из Калининграда 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Ребята примут участие в торжественных мероприятиях и посетят памятные места
4 августа Курск посетят 90 калининградских юнармейцев. С 12.00 до 12.30 на мемориальном комплексе «Курская дуга» пройдет митинг, посвященный 75-летию Победы в Курской битве. Программа мероприятия включает также посещение командного пункта Центрального фронта в Золотухинском районе в 15.00.
5 августа в 12.00 юнармейцы отправятся на мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги».
По всему маршруту предусмотрены торжественные мероприятия и встречи с юнармейцами.
Подробности по телефону: 8-950-874-53-58.
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