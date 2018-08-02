Глава управы Хорошево-Мневников провел встречу с жителями 80 квартала района

Глава управы Хорошево-Мневников Сергей Панфилов обсудил с жителями социально-экономическое развитие 80 квартала района.

— Квартал расположен в центральной части района. Рассматриваемая территория ограничена улицами Маршала Тухачевского, Демьяна Бедного, проспектом Маршала Жукова и улицей Народного Ополчения. В 2018 году здесь выполняются работы по благоустройству двух объектов образования по адресам ул. Маршала Жукова, 24, корп. 4 и ул. Демьяна Бедного, 19, корп. 3, а также одной дворовой территории по адресу ул. Демьяна Бедного, д. 17, корп. 1, где выполнены работы по замене малых архитектурных форм и устройству резинового покрытия, — рассказал глава управы района Сергей Панфилов.

В районе ведется строительство станции «Улица Народного Ополчения» западного участка Третьего пересадочного контура Московского метрополитена. В рамках реализации данного проекта подлежат сносу четыре дома по проспекту Маршала Жукова: д. 18, д. 20, корп. 1, д. 22, корп. 1 и 2. Глава управы отметил, что организованы мероприятия по переселению жильцов 335 квартир в дома-новостройки.

Также на встрече обсуждались вопросы реализации программы реновации пятиэтажного жилого фонда в указанном квартале. (ео)