Куряне могут стать «мобильными избирателями» в следующем году

Жители Курской области смогут воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» с 2019 года.

Проект реализует «Ростелеком» при участии дочернего предприятия — системного интегратора «РТ Лабс» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России).

По информации избирательной комиссии Курской области, проект «Мобильный избиратель» на территории региона заработает на выборах губернатора Курской области в 2019 году, а также на выборах депутатов Курской областной Думы седьмого созыва в 2021 году. Сервис позволит дистанционно выбрать удобный избирательный участок в своем регионе или округе и подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения.

Но уже 9 сентября 2018 года жители Курской области, голосующие на выборах в органы местного самоуправления, могут найти свой избирательный участок на сайтах Центральной избирательной комиссии РФ и избирательной комиссии Курской области, кликнув на баннер «ТИК и УИК на карте».